剛於上次（13日）賽事重奪榜首的方嘉柏，近期頻以來投馬充當爭分主力。

方廐自一月以來共獲得10駒加盟，結果先後有「度身訂造」、「活力爆發」、「智醒財星」、「心中有馬」及「鋒芒快露」來投後初出贏馬或入Q。

「鋒芒快露」於上手馬房苗廐跑過六場只獲一次季軍，今晚（17日）此駒於谷中作轉投方廐首戰，即以落飛次熱身份在第三場四班1200米敲響勝鼓。

方嘉柏再憑此匹五歲拍賣馬省靚招牌，同時造就新徒陳嘉熙打破加盟後齋缽。

他同時是新一年首度掄元，兼錄得個人季內谷中兼夜馬首捷。

「鋒芒快露」今仗雖然配上季內只一勝的陳嘉熙策騎，然而臨場賠率卻票如雨下，最終落飛着綠格，成2.7倍次熱門開跑。

而「鋒芒快露」贏馬過程總算有驚無險，於終點線上以短馬頭位，力壓後上如矢的17倍冷門馬「創科先鋒」（文廐）。

方嘉柏說：「陳嘉熙自從加盟我的馬房後，一直很專心工作，我很開心和他一起合作贏馬，希望其他練馬師見到他的能力，也願意給予他更多支持。」

「『鋒芒快露』質素比較普通，但勝在健康良好，排1檔有利。」

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至於跑獲第三、四名馬匹順序為「峰爭」與「怪獸厨神」。

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