韋達馬房在今晚（17日）谷戰佈下強陣，有多匹實力馬在陣，隨時連場報捷。

第四場「驍鎰」近兩仗跑起狀態，末段衝得越來越近磅，尤其上場造最快末段時間後上第四，表現再進一步。

今仗換潘明輝減多兩磅優勢又大啲，同場對手不少皆欠缺近績，有權藉此開齋。

第七場「威星神駒」只跑過四場，但進度夠上力快，表現一場近過一場。

上場屈居亞軍好明顯係輸12檔，包尾轉彎仲掟到外父咁外追，輸短頭位認真唔抵。

今次排5檔唔使留咁後，步速正常很有機會一網打盡。

第八場「福盛」熱身一場後再出跑谷草一哩已經有唔同表現，只係拉士貫注力差咗少少。

埋門連續拍跳三課，狀態漸入佳境，今戰再跑同程有權異軍突起。

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