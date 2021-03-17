第九場二班1200米：「精靈勇士」上場初跑此程，以全場最快末段後上跑第三，表現及格有餘。
吸取一場經驗後，今晚（17日）再跑同程續配雷神負輕磅兼排黃金1檔，各項條件有晒勝算高。
昨日（16日）開飛4.1倍，5點落到2.8倍大熱見有重注，現時3.8倍W，2倍P。
早飛勁，信心十足，質新馬跑開好應可繼續進步，齋W捧場。
「超能力」前仗初跑同程僅敗高水準，上場跑泥地唔得，重返谷草可賺些少級數。
昨日開飛10倍，5點輕輕回上13倍，現時企住11倍W，3倍P。
墊底飛硬淨，今場排到好位會好跑，屬此場最佳半冷。
「鴻運飛鷹」近三仗跑同程獲2W1P，場場高水準。
今仗升上第二班跑負輕磅，威力依然實夠跑。
昨日開飛3.1倍大熱，5點稍回上4.7倍，現時有6.9倍W，2.7倍P，早飛硬淨，睇落今場依然會有貨交。
「大金庫」上場初跑此程得第五表現晤錯，同場對手遠比今場硬淨。
今仗再跑似有把握，昨日開飛17倍，5點輕輕落到14倍，現時企住10倍W，3倍P。
有早飛支持，今場有權掃晒。
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