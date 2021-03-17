2021辛丑年的「四綠文昌星」飛入正東的方位，其五行屬性為木，主宰範疇為升職、讀書、進修、文職工作、名氣、功名。

因此今年家中大門、辦公室大門或商店大門向正東的朋友，今年運勢不錯，特別有利從事文職或仍在求學中的朋友。今年的讀書運或工作運均有所提升。

想加強運勢的朋友，不妨在大門位置放上綠色地氈，以作加強文昌星的力量。

今期財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的彩虹及鑽石山；新界區的大埔均屬該區財位。

幸運顏色為白色、金色、銀色、黑色、藍色及灰色。

第九場四歲法國自購馬「精靈勇士」，近五次均跑入前四名，至於雷神接手後亦分別跑獲冠軍及季軍全上名。

上仗形勢明顯有利放頭馬，因此對後上跑法的「精靈勇士」不利，惟牠仍能在最後400米造出最快末段時間，後上入位。

今次排1檔出閘，可在貼欄位置競跑，本身跟雷神夾慣夾熟，值得看高一線。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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