現役騎師陣營中最年長的郭能，稍後將要會見牌照委員會，被馬會審視目前牌照資格。

此刻面對前途未卜，這一位來自愛爾蘭的公司騎師，鬥志份外鮮明，在今晚（17日）谷草夜馬甫開場，他即展現其進取之心。

郭能於頭場第五班2200米賽事，續為告東尼馬房「樂盈盈」執韁，人馬前仗於同程已跑獲一席亞軍，今戰演出更進一步，這匹五歲愛爾蘭自購馬終在郭能胯下打開在港勝門。

郭能勝出此駒後，亦創出近五次參戰谷草C欄賽馬日均有馬贏。

「樂盈盈」主人陳思樂為馬主二代，他的父親陳卓林正是內地富豪雅居樂地產集團主席。

陳卓林現時名下「樂滿家」養於鄭俊偉馬房，其太太陸倩芳即陳思樂母親，則為另一匹東廐馬「樂滿貫」主人。

「樂盈盈」今仗負頂磅開齋，屬近兩季首匹同程133磅頭馬，同時跑出谷草五班2200米新班際紀錄時間。

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跑獲第二至四名依次為「喜盈運」、「競駿飛鷹」與「為善聚樂」。

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