文家良馬房在第三場四班1200米有「創科先鋒」（17倍）影相輸短馬頭位搏失，接着於第五場四班1650米，再有冷門馬接棒出擊，旗下七歲老馬「開懷大少」雖然臨場獨贏起飛着綠格，但仍有14倍不俗分頭。

結果這一次文廐戰馬飛到馬到，收復前駒之失，以14倍冷門掄元。

「開懷大少」今季常跑得接近，對上五戰，均跑獲獎金名次，並獲1亞1季2殿一次第五名，當中三仗由巴度經手。

巴度經過連番策騎「開懷大少」之後，人馬似乎已建立默契，今仗騎者起步把此駒稍留，至對面直路落山卻突然發難，急速發力取得佔先位置，憑較早走甩之形勢率先觸線，相隔一年後再獲頭馬。

巴度今季四次為文廐建功，不約而同均出自谷草夜馬。

文家良說：「『開懷大少』今年七歲年紀已大，在沙田競爭並不容易，始終沙田有14匹馬跑，跑馬地得12匹，谷草競爭沒有那麼大。」

「我將部署此馬主攻快活谷，牠非常忠心，每次都盡量發揮出水準，今場巴度跑來醒目及冷靜，克服十檔的阻力，應記一功。」

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至於跑獲第二至四名馬匹為「加州嶺域」、「特醒」與「冠軍名駒」。

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