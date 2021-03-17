資深馬主黃光苗上季將「神舟寶駒」轉到蘇偉賢旗下，結果於三班谷草1650米擊敗「熱血鬥士」爆出大冷Win。

「熱血鬥士」已經贏到上第二班，相反「神舟寶駒」竟開倒車，皆因佢一直受到喘鳴症困擾，演出時好時壞。

此駒現時降到52分，照計應有反彈能力。

「神舟寶駒」上仗跑谷草1800米輸五個幾馬位，賽後驗到喘鳴復發，唞咗兩個禮拜再跑。

今晚（17日）谷草第六場四班1800米，「神舟寶駒」重戴眼罩除羊毛面箍跑有新鮮感，幕後用意向善。

只要喘鳴唔發作，以其實力，隨時可以效法同廐另一喘鳴馬「巴基之友」戰勝病患，重開勝利之門。

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