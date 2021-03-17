前摩廐馬「軍力勁」加盟容天鵬馬房後，上仗終於有起色，喺谷草1200米跑獲亞軍。

雖然唔能夠威脅到頭馬「蝦餃燒賣」，但走勢有前有後，呢匹昔日嘅三班中堅份子，似乎已回段八、九分光景，目前喺第四班跑有些少着數。

唔知係咪見到「軍力勁」回勇，原來跑完上仗後，潘頓曾向容天鵬索騎，當今期（17日）谷戰馬匹報名於當日公佈後，仲一度以為自己成功由田泰安手中搶得帥權。

但原來係一場誤會，安仔今場繼續策騎「軍力勁」上陣，此駒深受兩位前列騎師睇重，但今場抽11檔起步，要睇吓到時際遇好唔好。

潘頓知道自己搞錯後，唔想喺呢場四班1200米賽事做觀眾，於是拿拿臨搵吓同場有冇合適座騎，結果就搵到時廐「文武先鋒」。

呢匹老馬對上四場都由薛恩策騎，上仗跑田草1400米直路斷唔晒跑狻殿軍，本身經過一整季減分後，表現開始有反彈跡象。

今場「文武先鋒」負120磅，薛恩未必造到磅，而3月初曾策「文武先鋒」試閘的巴度亦一早應承騎韋達馬房「手牽手」，結果潘頓就成為其今仗騎師。

撰文：林湛穎

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199