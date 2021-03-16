愛爾蘭籍公司騎師郭能，稍後將要會見牌照委員會，以討論其今季牌照資格。

此刻前途未卜，其鬥志肯定不用懷疑。

周三（17日）晚谷草賽事，郭能獲得七匹座騎。

其中，第二場四班1200米丁廐「蝦餃燒賣」新勝猶勇，再由郭能操刀，可望再下一城。

郭能受訪時說：「『蝦餃燒賣』上次初出跑谷草1200米，雖然牠當時狀態未十足，走勢仍很稚嫩，但賽前我已對牠有一定期望。」

「我早已認定牠具有質素，幸運地牠的對手不算太強，初跑谷草即在我胯下輕鬆贏馬，表現出色。」

「此駒今場續在四班跑同程，有望爭取連捷。」

「『蝦餃燒賣』吸收過上場谷草出賽經驗，今場再戰谷草，相信會有更進步的演出。」

「只是此駒今戰排10檔起步不太理想，猶幸牠具有速度，希望可以克服外檔阻力，贏馬機會依然樂觀。」

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