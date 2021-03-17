賀賢馬房近期流失一些賽駒，情況幸不算太嚴重，惟它踏入3月份一路交白卷，直到今晚（17日）終在谷草第六場，靠當紅騎師巴度勝回一仗。

巴度今場接手之前從未策騎出賽的「緻寶駒」，交出恰到好處的發揮，留前鬥後一攻而破，人馬一拍即合以極具說服力的姿態攻下四班谷夜1800米。

「緻寶駒」季初由潘頓大熱贏同班同程開齋，如今爆冷亦於同一班次及途程，亦成為賀賢與巴度季內谷戰兼新一年首匹合作頭馬。

巴度由第五場開始接連爆冷勝出文廐「開懷大少」及賀廐「緻寶駒」，一手包辦第五口孖寶，個人已連續兩個賽日起孖未斷纜。

更甚者，這位公司騎師累積40Win並以較多亞軍次數，壓過頭馬數目相同的何澤堯，進佔成績表第四位。

第六場二至四名分別為「精彩飛動」、「有視力」及「紅麗舍」。

其中，「有視力」騎師馬雅未到終點已停止策騎呈垂手狀，幸而最終影相氣走於外疉衝刺甚勁的「紅麗舍」跑第三，否則他絕對會被馬會競賽小組處分，皆因第三、四名的分別對派彩有很大影響。

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