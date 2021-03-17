周三（17日）谷草賽事用C跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.70，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

睇番最近2月17日同一移欄賽事，大利彎位守內叠馬匹，而一檔馬更包辦三W，逾半數頭馬守前三位入直路建功。

其中「秒秒精彩」、「共創繽紛」及「鴻運飛鷹」擺前帶到，故此具前速之中內檔馬仍須秤先。

今戰列陣馬中，第四場「勁瀟灑」三次跑谷草C欄未失前五名，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，憑較佳場地性能有力坐位望贏。

另外，第九場「鴻運飛鷹」兩次跑谷草C欄未輸過，贏完等番同一移欄再跑可添食。

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