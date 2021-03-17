田泰安連贏五個賽馬日，近兩日更成功起孖，手風大順。

這夜（17日）谷戰，這位毛里裘斯籍騎師手握重兵，有力繼續贏馬。

第八場三班1650米「冠寶駒」（苗廐），最近跑谷草同程直落連贏三場，堪稱氣勢如虹。

雖然今仗初戰第三班，對手實力不弱，但田泰安仍對馬兒充滿信心。

田泰安受訪時說：「『冠寶駒』今次升班而戰，雖然對手增強，但負磅大為減輕，形勢仍有利。」

「牠是匹易於策騎之馬，每仗都見牠進步，而且願意聽從鞍上人指示，在陣上發揮出應有水準，我覺得牠升班跑仍充滿競爭力。」

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