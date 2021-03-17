第八場三班1650米：「將耀」季初搏輸後表現停滞不前，直至上場先見番腳影。

今次（17日）轉跑谷草1650米配鬥志十足嘅郭能似樣。

昨日（16日）開飛21倍，5點輕輕落到18倍，現時15倍W，4倍P；有墊底飛，早飛越賣越多。

今場「將耀」排最外檔起步火燒都晤熱，係此場最佳冷門。

「冠寶駒」在第四班連贏三場此程，今仗升班再跑首本路程，負輕磅排好位，都晤可以睇小。

昨日開飛2.8倍大熱，早飛勁，5點輕輕回上4.5倍，現時則有3.8倍W，1.7倍P。

上到第三班都有咁多早飛，反映無懼升班，有信心爭勝，一定要兼顧。

「福盛」上仗跑同程小試小刀，46倍跑個第五名，狀態到位，今場用薛恩騎博你晤信。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到10倍，現時8.9倍W，2.8倍P。

有墊底飛支持，不過唔可以太熱，話晒都係追尾寶。

「星運明爵」轉場跑谷草1650米改用何澤堯應具把握，賽前試閘有追勢，今場似係目標所在。

昨日開飛8.2倍，5點落到4.1倍大熱呢下重飛，現時8.4倍W，3.1倍P。

早餐飛好明顯到位，睇飛今場應出擊。

「追風驥足」稍嫌今季跑得多而今場又要負重磅兼成熱門，捧場有少少戒心！

提供：2將耀、4福盛、11冠寶駒、5星運明爵

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