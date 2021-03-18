今屆打吡大賽將於周日（21日）在沙田馬場第八場上演，練馬師方嘉柏及蔡約翰均派出惡馬參戰。

方嘉柏旗下之「達心星」，是今場評分最高之馬匹，跑平磅賽自然佔到優勢。

方嘉柏受訪時說：「『達心星』今季有個好開始，連勝三場後角逐1400米三級賽華商會盃亦跑第二。」

「雖然其後兩仗角逐四歲系列賽時未能交出成績，馬匹變得比較均速，但上仗1800米遇過一些意外，結果所負不遠，何不讓牠增程跑200米於打吡再戰？」

「『達心星』現時狀態達到高峰，抽到2檔幫助很大，希望周日能夠有理想發揮。」

蔡約翰在今屆打吡派三駒出戰，包括「勁搏」、「幸運快車」及「銀馳」。

蔡約翰受訪時說：「『勁搏』今季表現出色，已證明本身實力，雖然上仗演出未如理想，但賽後狀態依然很好。」

「今場前速較快之馬大多抽得內檔，如扯快步速或對這匹後上馬有利。」

「至於『幸運快車』至今只贏一仗比較欠運，亦未能反映應有實力，可幸本身大熟大勇，今場仍屬爭標馬之一。」

「而『銀馳』來港首兩戰表現普通，可幸第三仗能以出色走勢贏馬，表現亮麗。」

「『銀馳』今場由1400米跳上2000米是個考驗，抽到1檔或有助穩定走勢，進步中之馬期望能跑得好。」

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