香港打吡大賽2021於本周日（21日）上演，排位抽籤儀式今日（18日）中午於沙田馬場馬匹亮相圈進行。

馬會主席陳南祿、行政總裁應家柏及贊助商代表擔任主禮嘉賓，而14匹參戰馬的馬主及練騎都有出席。

今屆打吡被譽為近年形勢最混亂的一屆，排位抽籤後，大部分牌面較高之馬都抽到好檔位，鹿死誰手，真係要跑過至知！

人稱「十三少」的韋達，從騎以來先後三奪香港打吡冠軍殊榮，今年首度以練馬師身分參加，他坦言心情完全唔同。

韋達說：「做騎師時，工作就是操馬及上陣，完成後可以功成身退。」

「不過作為練馬師，為馬匹處理事情更多，因此經過一段時間後可以有馬匹角逐打吡，心情更加興奮！」

「將王」在香港經典盃跑第二，一躍成為打吡熱門之一。

韋達表示雖然這匹高價自購馬來自北半球，與香港速度較高的賽事模式不同，不過這完全視乎對馬匹如何訓練。

他又指出「將王」上仗加配眼罩，改善了首兩戰前速較慢的問題，末段依然能發揮良好追勁，今次抽到5檔有助發揮，機會樂觀。

至於廐侶「恭喜發財」來港日子較短，跑完一場狀態續進，抽到14檔相信會採取較文靜的跑法，是今場其中一匹黑馬。

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