近期沙田旺門馬房，沈集成是其中之一，先後贏取「知道再勝」、「勇猛神駒」、「順勢贏」、「超霸神駒」，累積連勝三次沙田日馬未斷纜。

今戰（21日）除於打吡大賽有「飛輪閃耀」列陣外，沈廐在其他場次亦有惡馬，當中包括「樂益善」、「駿益善」及「悅豐泰」這三匹同系馬，大有機會再傳捷報。

其中，「樂益善」馬主益善賽馬團體經理人之一陳景生，正是「悅豐泰」馬主，至於該團體其中兩位會員陳和平和吳頴璇，則屬「駿益善」合夥馬主。

「樂益善」前仗在港第二仗上陣於谷草2200米輕勝而回，可見本身長途實力雄厚。

沈集成曾指出，「樂益善」來港後適應水土甚快。

此駒前仗大勝亞軍四個馬位，賽後被評磅員重手加10分。

幕後有意安排進軍打吡，可惜此駒上仗落敗未能入選，惟亦反映幕後自視甚高。

「駿益善」今季曾挫「真勝者」贏馬，以後駒在三班賽兩度上名計，前駒跑四班賽必有勝算。

至於「悅豐泰」上仗久休復出跑第四，事後被加一分，近期同類分子有「聰明導彈」上名，前駒值得支持。

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