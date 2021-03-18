一年一度四歲大賽打吡於周日（21日）舉行，捧練馬師好多人都會吼實幾個大馬房。

不過，原來南非練馬師苗禮德亦喜歡在此賽日出擊，對上六季五次有馬贏，而且皆屬馬房王牌馬。

其中對上兩季同日三匹王牌馬更全部非冠即亞，今次替「有得精彩」及「超速」出王牌，應是馬房出擊重心。

第二場「有得精彩」今季唯一頭馬正是出王牌配賀銘年角逐A欄田草1200米所得，近三仗均無法取得遮擋純輸形勢。

今仗出王牌回配賀銘年執韁，結合馬房數據，隨時可以回復表現。

至於另一匹王牌馬第五場「超速」已連續三仗非勝即位，上場初跑1600米雖然被頂在外叠望空競跑仍拼入一席季軍，劣勢下有此表現甚難得。

今次交由莫雷拉接手，可以反映幕後求補中的決心非常大，有力取今季第二場頭馬。

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