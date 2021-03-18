潘頓剛周三（17日）谷戰只贏一匹「箭意」，季內勝出77場頭馬，仍落後宿敵莫雷拉22W。

周日（21日）沙田賽事，潘頓出足十場，排檔可以說有辣有唔辣。

第二場「悅豐泰」（1檔）、第三場「樂益善」（5檔）、第四場「駿益善」（4檔）及第五場「馬爾代夫」（4檔）均抽到較佳檔位。

當中以沈集成一對戰駒最值得留意，「悅豐泰」上仗由潘頓跑第四試準，當然是爭勝要角。

至於連續兩場在巴度胯下搏失之「駿益善」，今次強配潘頓，有望贏季內第二W。

至於第一場新勝馬「攻頂」轉程兼改排10檔，則要考考留放工夫。

潘頓周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 攻頂 10

二 悅豐泰 1

三 樂益善 5

四駿益善 4

五馬爾代夫 4

六 北極光 9

七 帝豪寶寶 8

八 包裝永勝 7

九 鑽飛龍 8

十 美麗笑容 13

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