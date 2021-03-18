養馬歷史悠久的「包裝」系斥巨資購入高水平自購馬，終在今季取得成果，旗下有「包裝太保」已兩Win。

馬主購入「包裝太保」時價錢甚高，而且當時牠的賽績並未達到來港自購馬的最低要求，馬主因而要額外付稅。

後來馬主購入此馬後，再讓牠在澳洲上陣，馬兒隨即在指標評分70讓賽大勝而回，取得來港資格。

「包裝太保」在國際賽日（去年12月13日）開齋，上仗於賀歲戰（2月14日）再贏，今戰又吼打吡大賽日（21日）上陣，可見幕後鍾意在大賽日揚威。

上仗改配何澤堯並增程角逐1400米，結果交回初出一役的凌厲後勁重開勝利之門。

據賽後希斯表示，「包裝太保」除下眼罩後懂得放鬆去跑，立即交出應有水準。

他又認為此駒質素優秀，加上加速力很強，即使升上第二班亦有爭勝能力，長力更可以扳至1600米。

周日（21日）「包裝太保」角逐二班1600米，縱使面臨升班及增程兩大挑戰，勝出機會依然樂觀。

另一方面，在希斯回流香港後，其家族轄下澳洲靈犀牧場業務一直由其長子比安希斯及外甥戴寶力管理。

靈犀牧場最新公佈將於來季擢升希斯次子占士為練馬師，以跟其胞兄比安一起打理當地廐務。

這亦代表希斯家族交棒成功，澳洲靈犀牧場今後將由希斯兩個兒子擔大旗，可令58歲的希斯鬆一口氣。

至於戴寶力下季將自立門戶，離開工作多年的靈犀，偕家人轉往南澳設廐做獨立練馬師。

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