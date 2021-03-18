周日（21日）跑十場田草日馬，賀賢馬房生力軍「攻頂」（第一場四班1200米）上仗初試啼聲，即在華將潘明輝胯下一擊即中，亦成為賀賢馬房季內首匹E系列勝出馬。

此駒上次賽前四度試閘，皆由潘頓親自主理，本身曾在一次泥閘與一級賽百週年紀念短途盃得主「旺蝦王」拍住過終點，最後僅輸短馬頭跑第二，表現令人印象深刻。

不過，「攻頂」上仗初出非由潘頓操刀，後者同場替容天鵬馬房「威妙星」壓陣。

原來因他當時答應策騎「威妙星」在先，而潘頓的作風是答應了練馬師便不會反口，他因此未能為「攻頂」主轡，並非個人揀錯馬。

潘頓星期日終策此駒參戰，適逢是打吡大日子，人馬可望一拍即合，從而替幕後取得連捷。

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