上周末（13日）沙田賽事，現任馬會主席陳南祿愛駒「天地同心」取得服役第二Win。

星期日（21日）打吡大賽日，輪到馬會前主席周永健有馬出，他的合夥馬「型感」將跑第二場四班田草1200米。

周永健一直以來都很支持練馬師霍利時，周永健話最欣賞對方好錫馬，讓馬匹拼搏有度，唔會過於催谷，所以時廐馬普遍比較襟跑。

霍利時就話多謝馬主周永健的信任同支持，並謂對方很少過問馬匹部署，給予練馬師很大的自由度。

至於周日出賽的「型感」當初有用王牌報名，上季兩戰配波健士所負不遠。

馬兒本身季初腳有事做過手術，休養一段日子後，健康漸見回穩。

此駒今季跑過兩場，上場在谷草1200米在黃皓楠胯下跑第七名，負於頭馬「木火同明」四個多馬位 。

周日回師上季出道所跑的田草，或有一番作為，甚至可替周永健重響勝鼓。

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