周日（21日）沙田馬場將上演今屆打吡大賽，田泰安曾夥拍同場蔡廐「幸運快車」贏馬，然而他今場將策韋廐「將王」應戰。

「將王」是匹四歲愛爾蘭自購馬，在當地贏過兩場，其中一場為1993米三級賽漢普頓宮錦標，本身在去年葉森打吡跑第七。

此駒來港後跑過三場，包括上賽在1800米香港經典盃於楊明綸胯下跑第二，賽後被加10分，現評97分。

田泰安受訪時說：「『將王』是我來港發展後，在打吡大賽實力最強的一匹座騎。」

「希望牠為我在這場大賽爭取好成績，我期待與韋達合作成功。」

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