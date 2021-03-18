周日（21日）香港打吡賽馬日，「包裝」系大舉出擊，共遣「包裝永勝」、「包裝永旺」、「包裝太保」及「包裝大獎」應戰。

同由李文斌持有的「包裝永勝」及「包裝永旺」雙雙出戰重頭戲香港打吡，或有機會見到此系綵衣步入凱旋門。

在四歲馬2000米香港打吡大賽，東廐「包裝永旺」及希廐「包裝永勝」將會同場較量。

其中，「包裝永勝」身價盛傳逾1,500萬，而馬主李文斌之前接受《蘋果馬經》訪問時提到，當初他購入此駒的過程很夢幻。

皆因「包裝永勝」贏過兩場一級賽，竟被放盤出售，實在是難得的機遇，所以他很快就決定買入，並早已將目標鎖定今屆香港打吡。

由此可見幕後對此駒非常重視，並將與「包裝永旺」不分正副地進擊打吡冠軍。

至於今季兩捷的「包裝太保」，以新勝馬身份出師二班1600米，馬主何芷韻是「包裝永勝」馬主李文斌的太太。

「包裝太保」是李文斌悉心為太太挑選來港的，對牠有很高期望，而此駒上賽在1400米贏得出色，今場增程有權再勝。

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