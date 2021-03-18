香港打吡歷史悠久，現役騎練之中，以告東尼勝出六次為最多，他曾分別四度以練馬師身份及兩次以騎師身份奪冠，亦是賽馬職業化以來唯一曾以這兩種身份贏打吡之人。

韋達有機會成功效法這位超級前輩，從騎年代曾三勝打吡的他於周日（21日）第八場以「將王」及「恭喜發才」，進行從練首次打吡戰。

屆時如有當中任何一駒報捷而回，韋達即可與苗禮德（千禧年贏「勝利名駒」）睇齊，就是在港從練首戰打吡即勝。

然而相關難度絕不低，皆因對上一駒在港贏打吡開齋，已是1990年「有料到」。

環看今屆14匹打吡馬，在港未勝的除「將王」及「恭喜發才」外，還有「包裝永勝」、「包裝永旺」、「倬躍錦標」及「智慧神駒」，佔全場接近一半。

香港打吡跑田草2000米，這次14匹賽駒中，僅「勇戰神駒」曾戰兼贏過同程，累積兩出一勝一負，贏馬一役為上次在二班賽夥拍莫雷拉打開在港勝門。

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