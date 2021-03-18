星期日（21日）是一年一度沙田馬場盛事打吡賽馬日，下周三（24日）輪到新一次谷戰進行，照樣編賽九場，採用全場最窄的C加3跑道，頭場照例傍晚6時45分開賽。

相關馬匹報名已於今午（18日）公佈，各場賽事都有12匹正選馬另加至少一匹後備馬，貫徹谷夜一貫受歡迎情況。

騎師方面，巫顯東下周三仍要停賽，波健士同晚將作停賽兩天前最後一戰。

下周三谷戰其中兩項特別彩池有多寶累積，包括三T的1,993,022元及六環彩六寶獎的2,927,692元。

文家良馬房在3月份已完成的三次周三夜賽各建一功，下周三將有四駒列陣，季內曾勝及未勝馬各佔一半。

當中，「好友無敵」及「機緣巧俠」分戰四班一哩第一及第二組，彼此分別新勝此程及季內已三勝同程，實力及狀態各有保證。

至於「無限商機」及「凱旋戰士」分戰四班及五班1000米，兩駒同屬在港未開齋的新西蘭馬，這次齊打王牌報名，戰意同樣不成疑問。

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