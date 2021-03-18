打吡被喻為馬壇最高榮譽，對馬主而言能派馬參與當日賽事已是一種光榮。

周日（21日）打吡賽馬日，有不少馬主陣營均以多駒列陣，如「益善」、「才」、「包裝」、「將」系等，可謂各有千秋。

當中，「才」系全日出馬雖少「包裝」系一匹，但三大成員「恭喜發才」、「令才」及「全才」都有可爭之道。

角逐四班1200米第一組的「令才」，上仗在田草直路賽後追第三，錄得來港兩季以來首度上名，反映本身開始成熟進步。

這匹四歲南非自購馬季內轉投時廐，近期越輸越近，今次增程移師1200米理應更合腳法，蓋本身來港前最後兩仗分別於同程讓磅賽及三級賽勝出及入Q。

「恭喜發才」來港後暫一戰跑第五，賽績不及很多其他打吡報名馬，最終入選跑打吡，有點爭議性，惟其評分夠高（89分）卻是毋庸置疑的。

「才」系上季一心以「創意天才」（已退役）進擊打吡，最後卻事與願違，今季以級數相若而健康得多的「恭喜發才」參戰，可望有所作為。

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