本季的四歲馬系列，「勁搏」贏了頭關經典一哩賽，「健康愉快」贏了次關經典盃。

意味着無論打吡大賽戰果如何，像「佳龍駒」（已故）、「金鎗六十」這樣的四歲三冠王不將會出現。

然而，過去亦有馬匹曾勝出頭尾兩關或尾兩關，是則「勁搏」和「幸運愉快」仍有機會成為四歲兩冠王。

勝出頭尾兩關的有2008年「喜蓮福星」和2019年的「添滿意」。

當中，前駒在次關跑第二，後駒則跑第四，但這兩匹馬均沒有當選馬王。

勝出尾兩關的有2011年的「雄心威龍」和2014年的「威爾頓」。

這兩匹名駒可就經典得多了，兩駒都在勝出打吡後再攻下女皇盃，並當選為該年度馬王。

「雄心威龍」並無參加經典一哩賽，不是不想參加，而是沒有資格參加。

在經典一哩賽舉行時，「雄心威龍」才79分，根本拿不到入場券。

及至經典一哩賽結束的一星期後，「雄心威龍」輕勝一場第三班1600米賽事，評分上調至93分，方得以於經典盃登場。

「雄心威龍」在蝕近卅磅之上，平磅擊敗高達122分的經典一哩賽盟主「天久」掄元。

「威爾頓」在經典盃和打吡大賽均是在短兵相接的纏鬥下擊敗同一匹馬，那就是同隸大摩的廐侶「步步友」。

而在經典一哩賽，「威爾頓」後上不及屈居亞軍，而獲勝的正正是「步步友」。

換言之，三關都開出同一條同廐連贏位。

撰文：余伯樂

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199