去年打吡賽馬日（20年3月22日）亦在田草A跑道進行十場賽事，當時贏馬最多練馬師既非大賽之王告東尼，亦非外號神仙的蔡約翰，反而是未贏過香港打吡的高伯新。

高伯新當日先贏第二場「福善」，繼而於第七場以「福逸」再下一城，藉此炮製出一口「福」系孖寶，成為整日唯一多過一Win的練馬師。

「福善」及「福逸」那時候分別勝出四班1600米及三班1200米，鞍上人依次是利敬國（已離職）及潘頓。

事隔一年，高廐周日（21日）牌面雖不及去年同日，但馬房近況卻很出色，已連勝三次賽事未斷纜，有機會在周日繼續贏馬，從而再度揚威打吡大日子。

高廐周日有「快利來」及「獨角寶寶」分別角逐第一場四班1200米及第四場四班1400米，依次由華將黃俊及周俊樂主轡。

此兩駒正是高廐今期僅有的兩匹報名馬，當初齊用王牌報名不出奇，奇就奇在「快利來」本身已有出賽優先權，還要打王牌買雙重保險，反映在幕後計劃中，今仗是非跑不可的。

環顧周日全數136匹賽駒，僅得「快利來」報名時有這種雙重身份，幕後戰意大概不需懷疑。

這匹四歲馬出自本地拍賣會，身價350萬元，上賽從14檔起步，可謂神仙難變，最終包尾而回。

今場夥拍季內未開齋的黃俊，負輕磅排8檔再攻1200米，其馬主吳永光近三季只憑名下另一駒「快利寶」贏過谷草，且看「快利來」可否幫他一把。

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