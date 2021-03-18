去年四歲馬系列是呂健威天下，須知他當時憑「金鎗六十」打造新一匹四歲三冠王，且於打吡大賽包辦冠、季軍，從而取得職業生涯巔峯之作。

一年後的打吡賽馬日，呂廐在周日（21日）無緣衛冕打吡桂冠，但以本身最近連勝四次日賽的走勢，屆時仍有機會贏馬揚威打吡日。

呂廐當天將有七駒出賽田草，有老有嫩、有新有舊，整體陣容具有一定競爭力。

四班1200米第二組「蟲草之凰」是呂廐今期唯一打王牌賽駒，皆因另一同類馬「富存大師」暫於四班1400米名列第一後備。

「蟲草之凰」由御精英團體持有，團體成員有嚴惠玲（藝名米雪）、苗僑偉、蘇志威等藝人。

御精英團體首駒「蟲草之星」退役前，累積29戰四贏九位，總獎金接近500萬元。

「蟲草之星」當年出道首兩仗先季後冠，開齋一役跑四班田草1200米，某程度顯示御精英團體養馬積極進取。

三歲澳洲自購新馬「蟲草之凰」血統早熟，與今年華商會挑戰盃三級賽冠軍「勝得精彩」同父，本身一直由呂廐主攻手何澤堯操練，上周二（9日）曾以田草1000米試閘提升狀態。

如今服役初出效法「蟲草之星」跑同班同程，由何澤堯壓陣打王牌，搶攻爭取旗開得勝乃意料中事。

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