打吡大賽一生一次，對絕大部份賽駒都是。

香港打吡獎金豐厚（總額2,400萬），可是僧多粥少下，每年能夠參與其中之馬頂多14匹，落空者惟有向其他較高獎金賽事打主意。

每年打吡日都有所謂的遺材賽，周日（21日）田草日馬第十場正是這種。

在該場二班1600米賽事中，三匹較低評分的大編號馬俱不入選打吡，轉而角逐此賽，總獎金220萬也不差。

牠們分別是11號「旗幟輝煌」、12號「足金好球」及14號「喜駿駒」，依次名列打吡大賽第一、四、五後備。

當中，前兩駒在港跑1600米均未輸過；「旗幟輝煌」一戰同程一捷，兼在港暫三出冠亞季各一全上名。

「足金好球」整體賽績雖不及「旗幟輝煌」，但上仗初跑1800米仍輸不遠，如今由剛於周三（17日）夜馬起冷孖的蔡明紹主轡，未嘗不可反敗為勝。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199