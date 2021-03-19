何良馬房雖處成績表尾二位置，但仍有個別馬主願意支持，將名下新血交其訓練。

周日（21日）在沙田馬場舉行打吡賽馬日，何廐三歲紐國自購新馬「勝煌」服役初出，夥拍何良徒弟黎海榮角逐第一場四班1200米。

「勝煌」馬主為郭裕華，以往曾有「騰煌」（已退役）在何良訓練下取得五捷，雙方維持良好合作關係。

「勝煌」父系「很簡單」在1000至1600米累積15捷，在港現役同父馬有「鱷臨天下」及「綠尚飛馳」曾勝頭馬。

如今「勝煌」於1200米出道，是合適安排，檔位（3檔）亦不錯，或有一番作為。

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