星期日（21日）沙田賽事採用全闊A跑道，編有兩場2000米，其中一場正是重頭戲第八場四歲馬系列尾關香港打吡大賽。

潘頓近七年列陣此項四歲馬系列終極戰均跑入前四名，共獲一勝五位一殿。

他今季暫時兩匹田草A欄2000米座騎「全才」及「樸素無華」非冠即亞，賽績突出。

周日他於第八場同程夥拍「包裝永勝」挑戰打吡，以及在第三班三班同程策騎「樂益善」，均有捧場價值。

第八場「包裝永勝」上仗配潘頓角逐1800米香港經典盃僅輸馬頸位跑第三，今次雖進一步增程至2000米，但本身來港前在澳洲曾攻下同程一級賽春季冠軍錦標，長力有保證。

至於第三場沈集成馬房「樂益善」，前次於谷草2200米以無敵姿態開糊，上賽移師1800米抽最外檔起步，全程望空競跑敗不足據。

如今改由潘頓發揮，埋門試過大閘，狀態不成疑問。

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