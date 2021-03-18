近年出自香港國際馬匹拍賣會的賽駒，能力受到質疑，須知牠們普遍成績未如理想，更有不少不戰退役。

去年5月及7月本地拍賣會累售30駒。其中，「段段精神」、「叻旺財」及「衝力爆發」皆出現上述情況，令馬主蝕大本。

至於「友運拍檔」、「喜來」及「包有利」迄今尚未上陣。

在剩餘24匹已出賽馬中，只有七匹上過名。

當中，「將俠」、「齊齊友福」、「騰飛塔」及「風流人物」已敲響勝鼓，牠們都是澳洲或紐國出品。

周日（21日）打吡大賽日，「將俠」、「神舟時代」及「快利來」同屬出自去年7月本地拍賣會的澳洲或紐國新馬，各有機會跑出好成績。

「將俠」至今四戰田草1400米獲冠亞季各一，上仗落敗皆因沿途走三疊蝕位，這次打王牌續戰此程，戰意不需懷疑。

「神舟時代」上仗大熱倒灶後，復課被力磨，早前在田泰安胯下試1200米泥閘，後上一湧而過，走勢充滿朝氣。

今戰繼續瞄準田草1200米而臨，這匹身價650萬的四歲生力軍必以開齋為目標。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199