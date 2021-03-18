神蘇蘇銘倫今季來港短期策騎，總共摘下11場頭馬，當中不少屬難贏之輩，需要倚靠他的騎功以助爭勝。

亦正因如此，在蘇銘倫胯下出頭的賽駒並非容易駕馭，加上贏馬加分後須負更重磅或升班作賽，此類賽駒再出暫時未有一駒能再取勝，值得馬迷關注。

周日（21日）打吡賽日，沈集成馬房「博愛友威」上仗在蘇銘倫胯下打開季內勝門，今次繼續角逐贏馬途程四班1600米，有機會打破上述不利數據。

「博愛友威」在港兩捷皆在四班田草一哩，可見路有專長。

這匹五歲愛爾蘭馬日前進行過一課1200米泥閘，備戰並無放鬆，反映幕後立心乘勝追擊。

今戰改由季內與沈集成合作愉快的巴度執韁，可跟任何對手周旋到底。

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