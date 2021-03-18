剛周三（17日）谷草賽事順利完成，馬會今日（18日）隨即公佈，各駒評分調整。

全晚加分最多是沈集成馬房之「杭州飛輪」，這匹第二次在港上陣之戰駒，今場輕勝對手2.5馬位，賽後加9分，現評61分，下仗將要升上三班作賽。

至於方嘉柏馬房之「精靈勇士」，這夜以0.75馬位之先衝線，賽後被加8分，現評89分，仍可出戰二班賽。

至於「箭意」及「開懷大少」分別加7及5分，兩駒評分現升至60分，下仗可選擇留在四班負重或上三班以輕磅仍賽。

3.17谷草夜賽九匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

樂盈盈 43（＋5）

杭州飛輪 61（＋9）

鋒芒快露 51（＋5）

箭意 60（＋7）

開懷大少 60（＋5）

緻寶駒 64（＋5）

和氣生財 77（＋7）

贏科超影 66（＋5）

精靈勇士 89（＋8）

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