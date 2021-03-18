獎金高達2,400萬元的香港打吡大賽，將於周日（21日）在沙田馬場草地2000米跑道舉行。

回看上季同日戰況，由於是馬季其中一個高潮，所以各廐精銳盡出，形成新勝馬成績非常亮麗。

當中包括「福多寶」、「福逸」、「金鎗六十」、「翡翠精選」等駒，上季皆在打吡大賽日取得連捷，周日隨時亦有一批同類馬誕生。

在當日芸芸新勝馬中，蔡約翰馬房一對未敗之師「勝得威風」及「速遞奇兵」，均可放心捧場。

「勝得威風」步同主廐侶「勝得精彩」後塵，服役初出即贏，本身上仗連捷姿態輕鬆，前途未可限量。

「勝得威風」大有機會成為另一匹「勝得精彩」，出道首季可連勝多場，不妨拭目以待。

至於「速遞奇兵」，上仗初次參戰於直路賽彈甩亞軍由潘頓主轡的當時新勝馬「大眾開心」，攻陷四班1200米。

其馬主莫湛雄指此駒是他的外父陳永錕（「綫路勇駒」馬主之一）悉心挑選來港的，結果一出即勝，他對自己能在凱旋門與外父一起拉頭馬，感到十分開心。

「速遞奇兵」周日復出前雖已久休五個月，但本身曾於從化休養生息，馬會亦無其傷患紀錄，並試過四次大閘才跑。

以蔡約翰功架，此駒大可復出再贏，保持服役不敗。

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