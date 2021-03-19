90後公司騎師史卓豐早前因下背部受傷，由2月24日開始連續缺陣五期，直至剛周日（13日）田戰才傷癒復出。

他當日共策兩駒全敗，明顯受久疏戰陣影響。

戰至剛周三（17日）谷夜，史卓豐共策四駒。

其中，第四場「桃花旺」和第六場「紅麗舍」分別跑第二及第四，反映他正逐漸恢復狀態。

周日（21日）田戰史卓豐共策五駒上陣，第二場「佳運財」和第十場「旗幟輝煌」俱是近績良好的實力馬，同樣可助騎者重開勝門。

第二場四班1200米「佳運財」（希斯馬房），上仗初出配史卓豐跑同程即贏，質素不簡單，如今操好再來，可由同一騎師再贏一次。

第十場二班1600米「旗幟輝煌」（羅富全馬房），在港首兩戰跑1400米獲一亞一季，上仗移師1600米即開齋，本身已找到最佳出路，連捷不難。

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