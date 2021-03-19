兩屆馬王「美麗傳承」（已退役）服役時創下豐功偉績，34戰成績18冠4亞6季，獲獎金$106,233,750，並曾兩度勝出香港一哩錦標。

「美麗傳承」退役後，馬主郭浩泉決定將此駒送到澳洲著名牧場Living Legends，享受退休生活。

「美麗傳承」經過所需之檢疫程序後，已安全抵達Living Legends。

「美麗」系在其社交網站，發佈「美麗傳承」在Living Legends之照片，其中一張是「美麗傳承」在空地上奔跑，顯得非常開心。

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