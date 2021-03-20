沈集成馬房對上五匹頭馬中，「超霸神駒」、「勇猛神駒」及「零距離」均由潘頓經手，騎練今季越贏越有。

是次（21日）打吡賽馬日田草賽事，二人合作「悅豐泰」、「樂益善」、「駿益善」及「帝豪寶寶」共四匹機會馬，有權連場上名甚至贏馬。

翻查騎練季內打王牌合作田草賽事共16匹次，交出四冠四亞成績，入Q率有五成算高。

今次有「悅豐泰」及「駿益善」兩匹同類型馬列陣，值得重視。

尤其是第四場四班1400米的「駿益善」，季內同班同程交出兩冠一亞相當準繩。

此駒對上兩仗俱在巴度胯下搏失做阿二，幕後肯定心有不甘。

這次賽前潘頓親作試閘，重視有加，必拼無疑。

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