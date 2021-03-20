周三（24日）谷草九場賽事，騎師方面只有巫顯東停賽。

第三班1200米（第一組）：「晨曦飛馬」近兩戰均在莫雷拉胯下跑得第三名，莫雷拉今場改策「騰飛塔」，前駒由何澤堯接手。

「股票傳奇」近三戰配莫雷拉兩冠一季，今場初配田泰安。

第三班1200米（第二組）： 「以戰養戰」上場季內初出配何澤堯第五名，今場由潘頓接手。

第三班1650米：「快步速」上場在莫雷拉胯下跑第二名，雷神改策「勁無比」，前駒改配楊明綸。

第四班1000米： 「明月生輝」在港兩戰在田泰安胯下均跑第三名，今場易配莫雷拉。

第四班1650米：「專一」近兩戰配莫雷拉跑一亞一季，今場改配潘頓，而雷神則策騎「雷公鑿」。

第五班1000米： 「慣勝情緒」上場配巴度跑第九名，賽後被小組問話，今場改由莫雷拉策騎。

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