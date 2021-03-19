本地練馬師文家良，踏入三月手風頗順，五次賽事勝出四Ｗ，包括「好友無敵」、「紅海福星」、「喜駿之星」及「開懷大少」。

周日（21日）沙田賽事，文家良派出七駒上陣，共中一匹實力馬是第七場三班1200米之「都柏名駒」。

「都柏名駒」是四歲新西蘭自購新馬，來港後作賽16次，成績2冠1亞6季，上名率超過五成。

此駒季初贏完四班田草1200米後，升上三班角逐，逐漸適應三班步速。

「都柏名駒」近兩戰遇上蔡廐惡馬「好眼光」及「勝得威風」，結果跑完季軍再奪亞軍，演出不斷進步。

「都柏名駒」今次繼續由賀銘年上陣，雖然面對蔡廐另一匹名氣馬「速遞奇兵」，但憑較豐富之作戰經驗，有望再升一級贏馬。

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