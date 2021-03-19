賀賢馬房旗下生力軍「馬爾代夫」，1月份由潘頓贏谷草1650米開齋，當時佩戴交叉鼻箍上陣。

「馬爾代夫」翌仗再跑同程，末段看似受驚並向外斜跑，本身步韻全失，最終只跑第三。

此駒上仗加戴羊毛面箍，希望可以糾正劣習，臨場是3.6倍大熱門，結果後上跑第四，表現再一次令人感到失望。

「馬爾代夫」這次賽前夥拍潘頓加戴鼻箍試草閘，全程居後輕鬆跟跑，狀態近期水準。

周日（21日）跑第五場四班1600米，「馬爾代夫」回師當日出道所跑的田草，決心求變求勝。

如今上陣亦用鼻箍，賀賢當然希望透過配備變動，可讓此駒重新取勝。

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