對香港馬迷而言，3月21日永遠是一個傷感而不能忘懷的日子。

前女見習騎師外號「簡小妹」的簡慧榆在22年前（1999年）同日，策騎黃汝安馬房「漢廷之寶」出戰沙田馬場五班草地1400米期間，不幸中途墮馬。

她當時身受重傷昏迷下送醫，最終在威爾斯親王醫院不治，終年廿歲而已。

當時「漢廷之寶」跑近900米處時失蹄跌倒，並將簡慧榆拋下，後面的馬匹閃避不及，在她的身上踩中其重要部位。

簡小妹即時在跑道上倒地不起，從此永別馬迷。

當年簡慧榆外表斯文、青春可人，加上騎功不俗、工作勤奮又經常贏馬，深受馬迷及其師傅簡炳墀寵愛。

她曾在1998年策騎「同興旺」捧走皇太后紀念盃，當時被喻為香港歷來最有天份的女騎師。

至今仍有不少馬迷慨嘆天妒紅顏，失去簡慧榆是香港馬圈永遠不能補救的損失。

雖然小妹離去已五分一世紀，但簡慧榆的拼搏精神，依然長存馬圈，影響着每一個行內從業員。

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