養馬多年的「星運」系馬主游紹賢一直是方嘉柏忠實支持者，多年來名下賽駒皆由這位冠軍級練馬師訓練。

游紹賢名下三駒「星運子爵」、「星運明爵」及「星運男爵」，季內已合共多次上陣，且常被捧成熱門。

然而，除「星運子爵」外，其餘兩駒在港仍未開齋，包括剛周三（17日）谷戰大熱跑第四的「星運明爵」。

周日（21日）打吡大賽日，「星運子爵」繼續肩負為「星運」系恢復取勝的重任，夥拍贏馬拍檔巴度角逐尾場二班1600米。

「星運子爵」季內七戰獲兩冠兩亞一季，包括前仗在同班同程掄元，可謂路有專長。

今戰雖要面對「足金好球」、「喜駿駒」，「旗幟輝煌」等當銳四歲馬，但「星運子爵」忠心準繩，仍有可勝之道。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199