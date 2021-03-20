周日（21日）沙田賽事，第二場四班1200米的「蟲草之凰」在港初出，馬主御精英團體成員包括著名藝人米雪、三哥苗僑偉、蘇志威及譚健業大律師等。

對於這匹三歲馬的機會，譚健業受訪時說：「『蟲草之凰』今仗在港初出跑田草1200米，由於其父系屬短途種，路程應合適。」

「『蟲草之凰』在月初試沙田1000米草閘，走來仍帶點稚嫩，相信還需要多些時間提升狀態及成長，希望牠可在今仗多吸收一些實戰經驗。」

「今場『蟲草之凰』排11檔起步，其實都幾難跑，同場對手亦頗強，我認為牠可作為QT配腳，寄望屆時有驚喜演出。」

「同場主要對手為1、2及7號馬（依次為『悅豐泰』、『佳運財』及『神舟時代』）。」

至於馬主團體的演藝界成員，周日又會否入場呢？譚健業笑言也不知道，但估計他們多數不會到場，因為「蟲草之凰」今仗的勝算並非很大。

譚健業補充說：「其實我們決定引入『蟲草之凰』，是因為此駒父系為著名種馬Hinchinbrook。」

「據我所知，威哥（呂健威）認為此駒質素不錯，但需要給予耐性及時間讓其成長。」

「我們以往的團體馬『蟲草之星』（已退役），在威哥悉心訓練下取得4Ｗ，我希望『蟲草之凰』日後也能延續佳績啦！」

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