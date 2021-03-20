周日（21日）沙田賽事，賽前曾到從化受訓之參戰馬數目不少，當中有兩匹最值得留意。

第五場「影疾」上季由潘頓勝出1000米直路賽，由於季尾健康出現問題，因此今季延至去年11月才復出。

「影疾」經過一段時間悉心操練後，上仗在田草1400米後上第三，當日予人感覺是姍姍來遲。

此駒賽後被運往從化受訓，並在當地試過三課快工夫，以保持最佳比賽狀態。

今仗是「影疾」初次增程跑1600米，似乎是針對馬匹早段跑得較慢的現象，而梁家俊鍥而不捨地再騎，亦值得重視。

第六場「天生一對」今季跑過三場，其中兩場由巴度策騎，上仗轉彎蝕位無數，仍可後上第七，只輸3.75馬位，表現及格。

此駒賽後被運往從化受訓，並由馬房當地副練黎志銘包辦四課快試，其中一課與同廐馬匹拍跳。

「天生一對」周日續跑曾三勝的田草1400米，並由巴度繼續壓陣，有機會重溫勝利滋味。

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