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2019年昆士蘭打吡墮馬受重傷 白布朗以44歲之齡掛靴

30分鐘前
白布朗因重傷結束騎師生涯（互聯網）

現年44歲的澳洲名將白布朗因脊椎嚴重受傷，日前被醫生診斷已無法重新披甲，換言之他的策騎生涯已經結束。

白布朗在2019年昆士蘭打吡策騎Lord Arthur，在直路時遭遇嚴重墮馬意外受重傷，其後騎者已未能再在綠茵場上馳騁。

據澳洲媒體報道，白布朗主治醫生Andrew Cree表示騎者的身體情況，已經不允許他繼續擔任騎師的工作，因此被迫掛靴。

白布朗從騎以來奪得2,466場頭馬，當中包含49項一級賽桂冠，在2009年及2017年分別夥拍「勁震撼」及「重振士氣」摘下兩屆墨爾本盃冠軍。

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白布朗
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