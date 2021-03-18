香港打吡大賽是很多馬主畢生追求的榮譽，他們不惜工本引入在外地已頗有名氣的高價賽駒來港爭霸。

今屆打吡大賽將在周日（21日）田草第八場舉行，14匹參戰馬裏，其中六匹從澳洲入口，牠們分別是「勁搏」、「健康愉快」、「包裝永勝」、「飛輪閃耀」、「幸運快車」及「倬躍錦標」。

當中，「包裝永勝」、「飛輪閃耀」及「倬躍錦標」皆在彼邦已累積多場大賽經驗，並且曾在當地同場較量。

「包裝永勝」與「飛輪閃耀」可謂冤家路窄，須知牠們季內已經四度同場參戰，後駒其中三次跑贏前駒，至於在四歲馬系列次關經典盃則以前駒名次較佳。

牠們來港前曾在澳洲打吡相遇，當時「飛輪閃耀」跑獲季軍，「包裝永勝」則跑梗頸四，前駒同樣演出較佳。

值得一提的是，2019年香港打吡冠軍「添滿意」，來港前亦有在澳洲打吡上陣，結果跑第六。

而「包裝永勝」與「飛輪閃耀」在澳洲打吡名次皆勝「添滿意」，由此推算，前兩駒均肯定是今次香港打吡控制者。

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