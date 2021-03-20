去年因疫情肆虐而停辦的杜拜世界盃賽馬日，今屆將於下周末（27日）在美丹馬場舉行。

日前杜拜賽馬會公佈當日八項大賽的受邀名單，五項一級賽杜拜世界盃、司馬經典賽、阿喬斯短途錦標、金莎軒錦標及草地大賽的陣容皆頗有看點。

其中，巴林代表「行軍禮」挾麥通次輪及第三輪挑戰賽冠軍之氣勢，初次挑戰杜拜世界盃之榮譽。

然而，麥通第三輪挑戰賽頭馬在杜拜世界盃成績並不出眾，最近一匹在同年連奪這兩項大賽桂冠的賽駒，已須追溯至2006年「電極使者」。

主隊阿聯酋及美國隊則分別有五駒及四駒出戰此賽，當中前者最有名氣的賽駒當屬「甲勝蘆」。

「甲勝蘆」曾在2019年麥通第三輪挑戰賽大勝兩屆杜拜世界盃盟主「轟雷暴雪」9.5馬位，為其競賽生涯代表作。

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