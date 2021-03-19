講到打吡賽日成績最標青練馬師，當然不得不提蔡約翰，他在近12季同日賽事，當中11次有馬贏，合共取得17場頭馬。

今戰（21日）蔡廐參賽馬中，以一對由莫雷拉執韁的新勝馬「速遞奇兵」及「勝得威風」最值得捧場。

蔡約翰與莫雷拉歷年於打吡賽日暫合作過六匹新勝馬，結果取得三冠三亞全入Q，數字極具說服力。

「速遞奇兵」10月24日首次上陣即大勝亞軍「大眾開心」逾5.25馬位，創下今季暫時最長贏馬距離，可見本身實力不凡。

雖然休賽接近五個月，但自去年12月至今操練無停過，2月起更曾三度試閘，包括最近一次一放到底贏泥閘，狀態處於高水平，可期復出再贏。

另外，「勝得威風」出道兩戰兩勝，上賽初戰第三班排大外檔起步仍贏得輕鬆，力足再下一城。

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